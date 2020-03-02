鋼琴樂迷們有福了！以每秒彈奏16個音符襲捲全球、被稱為「鋼琴快手」的知名鋼琴家邁可森（Maksim）睽違四年，不受疫情影響，將於9日如期飛往台灣舉辦《2020邁可森克羅埃西亞狂想音樂會》。他除了將帶來全新的舞台視聽設計，講到曲目，他開心說：「我會彈奏過去11張跨界專輯中最熱門、經典的曲目，像是〈大黃蜂的飛行〉和〈出埃及記〉等。同時也會表演最新專輯《新絲綢之路》裡的曲目，希望帶給大家不同的全新感受！」

曾經來過台灣10多次的邁可森，深深喜愛台灣，「最愛台灣觀眾的熱情與溫暖，讓我的音樂會氛圍變得更棒，所以每次來台公演，我都會特別享受，覺得非常好玩！」被問到最愛的台灣食物，答案非常特別，他發自內心說：「是鴨肉，我喜歡台灣很多不同的鴨肉料理！」邁可森除了俊美的外表，身材也保持得相當好，被問到花在健身的時間也如練琴一樣多嗎？他自爆：「我在巡演期間是不會去健身的，因為我必須保護好我的雙手！」又說：「通常我每個禮拜會進健身房兩次，偶爾慢跑，也會做瑜伽或游泳。」據說他的公司也為他寶貴的雙手保了天價的意外險。

邁可森首創將古典音樂結合流行樂與電子樂。（好滿意娛樂提供）

邁可森20年前以一首〈大黃蜂的飛行〉鋼琴曲，造成全球「邁可森鋼琴旋風」，神秘俊美外表風度，加上風度翩翩地高超琴藝，讓邁可森在全球累積數億粉絲。從2003年起，邁可森即開始每年度的世界巡演，全球各國都有他的足跡，所到之處座無虛席，場場售罄。每年都有推出新專輯作品的他，對音樂的堅持從未停歇。許多人不曉得邁可森來自於克羅埃西亞這個位於歐洲的美麗小國家，然而在邁可森成長的時期，克羅埃西亞經歷過戰爭，當時的邁可森即便在如此拙劣的環境之下，對鋼琴擁有絕對的堅持，他對此曾說:「我們的小鎮到處都是槍彈，但是你不能因此而停滯不前，鋼琴就是我的唯一。」他每天練琴7小時，至今仍然維持在3至5小時的強度，如此堅定的意志，造就了我們今日所見的世界鋼琴家邁可森。

「鋼琴快手」的知名鋼琴家邁可森睽違四年來台表演。（好滿意娛樂提供）

此外，邁可森首創將古典音樂結合流行樂與電子樂，從《鋼琴玩家》專輯開始，打破許多人對古典音樂的刻板印象，在全世界取得極大成功。被問到這個創舉，他侃侃而談：「在呈現古典音樂上，我常會想嘗試新的元素。我認為古典音樂的呈現需要適時利用21世紀的新元素。」他並舉例，「過去當我還是古典音樂家時，我就不會穿傳統的黑白西裝演出，也會嘗試在演奏會舞台上注入燈光、雷射秀等不同的表演面向。後來，我更改變音樂本身，開始研究跨界音樂。」

《2020邁可森克羅埃西亞狂想音樂會》北中南3場音樂會，分別是9日晚間19點30分於台北國家音樂廳、11日19點30分高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳、12日19點30分台中國家歌劇院舉辦，其中台北場已售罄，購票請洽「兩廳院售票」。

(中時 )