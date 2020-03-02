張家瑋在民視八點檔《多情城市》演出反派李文真，介入黃文星與蘇晏霈婚姻，心機小三角色被罵慘。她坦言演出這角色要比平常花更多力氣，連收工回家睡覺也因太投入角色還會夢到劇情。張家瑋說，為了讓心情可以轉換一下，她日前抽空直播義賣二手商品，再拿義賣所得買文具送給弘化懷幼院的院童，被誇果然人美心美。

張家瑋採買院童的禮物。（民視提供）

張家瑋為了這次公益義賣，趁拍戲空檔，在粉絲團上直播6個小時，全程「站著」跟粉絲互動，介紹自己的戲服、飾品等等小物讓粉絲便宜競標，在6小時內義賣3萬多元，她再把費用拿去買文具、玩具、襪子、衛生紙、餅乾、養樂多、醬油等物品，親自開車送到桃園弘化懷幼院，讓院方感動不已。張家瑋說很開心可以替院童準備禮物，但很怕不夠分，所以進去文具店時是用「掃貨」，還請教店員哪一種文具最熱門，就是希望讓收到禮物的小朋友都開心。

張家瑋親送文具禮物到弘化懷幼院。（民視提供）

由於正值新冠肺炎肆虐，張家瑋也改變以往一一親自發給院童的方式，這一次只把禮物送到門口，她表示，《多情城市》劇組認真防疫，自己也好好配合，休息時間就多做運動，少出門。她平常就是自己開車到民視拍戲，也不會浪費口罩的使用，所以到現在還沒有去買過口罩，先讓給第一線醫療人員，以及需要進出醫院的人使用，希望這一波疫情能夠趕快落幕，大家都平安。

(中時 )