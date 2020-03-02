◎口罩片數放寬！成人7天3片 兒童7天5片

由於口罩產能提升，指揮中心宣布，周四(3/5)開始口罩購買片數放寬！成人7天3片、兒童7天5片，其他規則不變。指揮官陳時中表示，由於非都市區口罩剩餘量多，未來將依照區域不同，改變分配量。

◎肺炎感染源不明 美仍將我列社區傳播國

國內陸續出現不明感染源的新冠肺炎確診案例，但日前卻傳出美國疾病管制及預防中心（CDC）將臺灣自社區傳播國家名單中移除，外交部發言人歐江安今天澄清，CDC仍提及我國有社區傳播現象，但美國政府並不建議民眾改變赴臺灣的旅遊計畫

◎早有院內感染？第24例也住同家醫院

國內爆發第一起院內感染案例，第34例50多歲糖尿病女性因為低血糖住院後，引發一名導致三名看護與一名清潔工遭感染。而另一名60多歲沒有旅遊史的婦女至今也還在加護病房隔離中，指揮中心今天證實，兩人都在同一家醫院，但入院時間點、住院的病房都沒有重疊，是否兩人交叉感染還需要釐清。

◎剛從韓國回來 她沒隔離出席公開活動

YouTuber「一隻阿圓」常以韓國網紅自居，日前她2月20日前往韓國工作，當時還是第一級警告地區，但當地疫情延燒，她也拍了影片並改機票提前回台灣，隨後韓國不久便改為二級警告地區，她也表示回台後會自主隔離，沒想到才隔離3天就出席YouTuber大型聚會「走鐘獎」，和一群YouTuber自拍，當中還有正在宣傳《女鬼橋》的男星林哲熹，讓網友抓包她出面道歉，卻還在限時動態放上她和男友米鹿外出拍業配的畫面，讓網友更加火大。

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(中時電子報)