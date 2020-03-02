嘉義長庚醫院升級防疫層級，自3月3日起進入醫院的病人、陪病者及訪客都要讀取健保卡。（嘉義長庚醫院提供／張毓翎嘉義傳真）

疫情持續升溫，嘉義長庚醫院升級防疫層級，除已強化病人分流、限制陪病者與訪客人數及固定時段探視外，自3月3日起進入醫院的病人、陪病者及訪客都要讀取健保卡，詳加核對旅遊史等，確保第一線醫護人員及民眾健康安全。

嘉義長庚醫院2日表示，有關14天內有大陸、香港、澳門、日本、韓國、泰國、新加坡、伊朗、義大利旅遊史的民眾請暫緩探視病人、就醫或檢查，並延後非急迫需求之醫療或檢查。

院方人員表示，讀取健保卡時，發現民眾如有相關旅遊史，會有醫療人員帶領當事人到急診發燒篩檢站完成TOCC，包括旅遊史（Travel）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact）、是否群聚（Cluster）。

嘉義長庚醫院提醒，疫情期間應盡量減少到醫院探病，可改以電話視訊關懷，入院前請務必配合各項防疫措施，包括攜帶健保卡、自備口罩全程配戴、勤洗手等。

(中時 )