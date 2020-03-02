因應新冠肺炎疫情，屏東縣政府呼籲民眾避免辦理或參加法會或集體掃墓。圖為民眾祭祖，與疫情無關。（潘建志攝）

因應中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，屏東縣政府呼籲縣內的大型宗教活動能暫緩或縮小規模，獲得道教、佛教、基督教、一貫道等各宗教配合辦理。另清明節將至，縣府也呼籲民眾避免辦理或參加法會或集體掃墓，減少防疫破口。

目前縣內延期的宗教活動包括東港朝隆宮原訂3月7日的巡安護境健走、4月10到12日的媽祖巡安護境文化祭活動；屏東佛教會佛教會館動土典禮、浴佛祈福法會及會員代表大會。

活動取消或暫停的包括屏東市玄聖殿遶境；屏東玉皇宮春祭遊行；一貫道台灣省分會屏東縣支會宗教祈福會後一切活動；屏東市聖帝廟慈鳳宮聖母聖誕祝壽、發送平安壽麵及夜間媽祖學院停課；屏東市紫霄帝闕玄天上帝、恆春高山巖福德宮也取消或暫停相關活動。

東港東隆宮除為了防疫舉辦「三朝禳災掃除瘟疫護國佑民大法會」外，其他活動均配合防疫無限期延期；全屏東基督教聯盟協會鼓勵教會取消聚會或縮小規模；慈濟屏東分會共修課程均採視訊方式。

另為減少清明節祭祖增加群聚感染機會，縣府呼籲民眾盡量避免辦理及參加清明法會或集體掃墓，或能提早掃墓避開人潮。祭祖時也要戴口罩，盡量一切從簡、快速祭拜，避免與人群近距離接觸，若有發燒等症狀不宜參加掃墓。

民政處也將取消各鄉鎮公所的年度清明掃墓考評，並希望各鄉鎮納骨堂應採單一入口，並設置體溫量測站。

(中時 )