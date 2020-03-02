疫情衝擊全民消費，不僅政府釋出振興抵用券、延展中小企業貸款等政策，開發金(2883)旗下凱基銀行宣佈即日起推出低利小額紓困貸款，為首家針對個人提出優惠資金週轉方案之民營銀行。即日起至6月底前，上班族非自願性無薪假、家庭照護假或自主隔離者等，持證明均可享有申請零手續費、前三個月利率1.5%「佛心速還金」專案；持技職證照者則可申請「助你一臂」小額貸款專案，亦享有前六個月利率1.5%，支援全民渡過非常時期。

一月以來受到新冠肺炎疫情影響，餐飲、百貨等部份行業陸續縮減工時、休無薪照護假，對於須支付固定開支的上班族、自由業、低收入戶等族群是衝擊重大。凱基銀行消費金融處林毓棠副總經理表示，即日起非自願無薪假、家庭照護假或因自主健康管理隔離無法工作者，持任一公司無薪假公告、家庭照護假請假證明、居家隔離通知書等，即可申請「佛心速還金」專案，前三個月貸款利率1.5%，提供隨時可領用的貸款額度，領用後才開始計息，支援配合防疫的民眾挺過三個月資金週轉。

防疫期間全民消費力銳減，許多微型企業主正面臨經營困境，凱基銀「助您一臂」專案針對美容服務業、餐飲小吃店等擁有專業技職證照等自營商，提供前六個月利率1.5%的小額貸款額度，隔月最低還款本金只要借款總額的1%，對於資源更加缺乏的低收入戶，更提供前六個月不計息的貸款方案，為不同需求的民眾提供資金週轉，共體時艱、全力挺到底。

林毓棠表示，多數民眾以為跟銀行申請信用貸款利息很高，其實銀行具備「循環信貸」這樣可彈性調度資金的工具，由銀行提供借款人一筆可循環使用的借款額度，額度內可隨時借還，動用以日計息。舉例來說，申請利率1.5%的佛心速還金專案，3月15日動用10,000元，隔月還款利息僅12元，等於每萬元每日利息才0.4元。待疫情緩和、工作及薪水恢復穩定，隨時可以提前還款，無需多付利息。

(時報資訊)