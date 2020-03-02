這次參選立委再度失利的前新北市議員李婉鈺，雖然不在政壇，仍然活躍話題人物。日前李婉鈺因與館長官司的事，她的IG被1名男子貼文辱罵「六字經」，又私訊指明罵是「破麻」，李女不甘吞忍這口怨氣，提告這名男子妨害名譽。

後來，法院判決這名男子罰金8000元，但是被告提上訴，自稱是因一時說的氣話，合議庭並未接受他的說法，因此駁回上訴。

據了解，這起妨害名譽是因為這名男子不滿李婉鈺提告館長，因此進入李婉鈺IG留言說：「幹，妳還有資格笑啊！沒關係，哩背直接開直播問候你，很愛告館長嘎哩背306678（諧音六字經）看我怎樣處理妳」。

10天後，張男又私訊李婉鈺辱罵：「…妳算哪根蔥，我不能罵妳是不是啦！幹你娘垃圾，廢物，智障，打我朋友，我被關的錢，怎麼處理啦！罵妳剛好啦，妳媽怎生下妳破麻廢物啊」。

不過後面私訊這段，私訊罵「破麻」部分，因對話只有兩個人看得到，因此李婉鈺提告的公然侮辱、加重誹謗罪部分並不成立，因此處分不起訴。

(中時電子報)