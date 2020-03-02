硬式青少棒聯賽高雄會內賽2日在鳳山頂庄棒球場熱鬧開打，高雄8支隊伍極力爭取3張門票晉級全國賽，高雄強權球隊前金國中蓄勢待發。（洪浩軒攝）

硬式青少棒聯賽高雄會內賽2日在鳳山頂庄棒球場熱鬧開打，高雄8支隊伍極力爭取3張門票晉級全國賽，高雄強權球隊前金國中、忠孝國中蓄勢待發，但受到疫情影響，寒假期間因教育局規定停止社團活動，導致寒訓無法完整按表操課，成為此次強隊晉級的不確定因素。

開戰首日，許多家長和老師對球隊狀況憂心，都特地前來加油。前金國中總教練陳亞俊表示，因為防疫中斷練習確實會影響選手的狀態，但在球隊停止練習前就有先叮嚀選手在家可以自主訓練，保持手感的掌握度，再加上球隊的默契一直都很好，因此整體下來相較於其他球隊的影響較沒有那麼大，且棒球屬室外運動，其實對小朋友的健康安全無虞。

相較於家長的憂心，選手們卻是信心滿滿，前金國中隊長邱孝晉表示，停止練習時都會在家附近丟球跑步，保持在最佳的狀態，雖然沒有和其他隊友一起練習感覺有些孤單，但是因為疫情持續延燒，也是無可奈何的事情，即使如此，球隊默契很好，相信這次的比賽還是可以奪得佳績。雖然現在開學球隊也恢復練習，但還是希望疫情可以早日停止，練習和比賽才能更加安心。

開賽首戰前金國中旗開得勝，以12：2血洗五福國中，4局提前結束比賽，奪下第一勝。陳亞俊表示，這只是開始，接下來要持續把握熱度，維持好的手感，為前金國中再創佳績。

(中時 )