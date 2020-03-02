台東富岡交通船碼頭改善工程起動，台東縣政府農業處表示，自即日起有「大洋88」、「海歷3號」作業船進駐港區，挖除漁港沉箱殘骸，以利整體工程的進行，由於大洋工作船的總長度將近65公尺，請進出港口的船隻務必注意安全，民眾及釣客禁止進入工區範圍。

農業處指出，「大洋88」平台船將進行原沉箱殘骸挖除、新作沉箱、預鑄塊混凝土塊吊放700餘顆等工程，第1階段工程時間自即日起到5月31日，必須按季逐一申請工期，待全部竣工後，港區才有足夠的空間遮蔽海浪，方能接續進行7億元的交通船碼頭改善工程。

為了便利「大洋88」作業船可以進駐港區順利進行工程，農業處特別與海巡署第一三岸巡隊、伽藍漁港安檢所、台東區漁會、富岡里長、帆利航運公司、長杰航運公司、龍鴻航運召開協調會，各單位均表支持。

農業處強調，已規定大洋公司務必要做好船隻停泊的安全警示、管理，不得危害旅客、民眾安全，不能妨礙客輪、漁船航行及作業，應維持停泊區碼頭及水域的環境清潔，遵守漁港法、海洋汙染防治法及其他相關規定。

(中時 )