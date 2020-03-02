伊朗已成為新冠肺炎的中東爆發疫情中心，不但確診數增加極快，死亡率也是各國最高，而且在伊朗高級官員患病的人數也在增加，高級官員也出現死亡病例。

塔斯尼姆通訊社(Tasnim News Agency)報導，伊朗確定國家利益委員會(Expediency Discernment Council)的成員賽義德·穆罕默德·米爾·穆罕默迪（Seyed Mohammad Mir-Mohammadi）週一死於新型冠狀病毒肺炎COVID-19，年71歲。

確定國家利益委員會是伊朗總統的顧問議會，也有監督政府各個部門的職能，因此權力很大。

71歲的伊朗確定國家利益委員會成員穆罕默迪，是第2個死於新冠肺炎的官員。(圖/伊朗國家議會)

穆罕默迪1948年生於庫姆，曾是伊朗第六和第七屆議會議員。他是在2017年8月，被伊朗總統哈米尼（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）任命為權宜理事會成員。

他還是什葉派高級神職人員薩傑尼(Ayatollah Shobeiri Zanjani)的侄子，他的母親(薩傑尼的妹妹)早些時候，也死於新冠肺炎。

在穆罕默迪病故之前，伊朗前駐梵蒂岡大使霍斯羅沙希 (Hadi Khosroshahi)也死於新冠肺炎，伊朗可說是中央政府部門受新冠肺炎衝擊最嚴重的國家。

伊朗和意大利最近才成為中國境外新的冠狀病毒溫床。在伊斯蘭共和國，感染COVID-19的人數已接近600。在伊朗，有40多人死于冠狀病毒。

新型冠狀病毒於去年12月下旬在中國大陸首次發現，之後已傳播到60多個國家，促使世界衛生組織（WHO）宣布全球衛生已進入緊急情況。到目前為止，該病毒在中國大陸感染7.9萬人，死亡人數超過2800，所幸也有近4萬人康復。根據世界衛生組織的最新數據，中國大陸以外感染的人數已達到4,691人，已有67人死亡。

(中時電子報)