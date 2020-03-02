周一，10年期美國國債收益率降至1.0347%的歷史新低，美國聯邦基金利率期貨顯示，3月18日聯準會降息0.5個百分點的機率為100%。

美國聯邦基金利率期貨(Fed Funds Futures,FFF)是用來計算聯準會利率走勢的一個工具，因上周末公布的大陸製造業採購經理人指數跌到至創紀錄低點，以及聯準會暗示可能降息以抵禦新冠肺炎的衝擊，債券收益率隨之大幅下跌。

基準的10年期美國國債收益率下跌11個基點，至1.0347%的歷史新低，原因是在聯準會主席傑伊•鮑爾(Jay Powell)稱該機構正在「密切關注」事態發展之後，市場對本月的聯準會會議將宣布降息的預期有所提升。

高盛(Goldman Sachs)也調整了其預測，鑒於上周六公布的「異常疲弱的」大陸商業活動數據，該行預計聯準會將在3月降息0.5個百分點，第二季度將再降息0.5個百分點。

高盛分析師寫道：「我們還預計，十國集團(G10)多數國家（以及一些新興市場）的央行也將降息，加拿大將累計降息100個基點，英國、澳大利亞、紐西蘭、挪威、印度和韓國各降50個基點，歐元區和瑞士各降10個基點。」

(中時電子報)