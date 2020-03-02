花蓮吉安自強路平專案後仍不平，鄉公所要求重鋪。（吉安鄉公所提供／許家寧花蓮傳真）

吉安鄉自強路進行路面刨除工程，預計3日恢復通車。（吉安鄉公所提供／許家寧花蓮傳真）

花蓮吉安鄉交通要道自強路，全長382公尺為往來花蓮市與吉安鄉的南北向要道，因車流量頻繁，加上路面年久失修，長期補丁、凹凸不平，加上部分路段因廠商「路平後仍不平」，讓鄉民抱怨連連，鄉公所自2月27日展開路面重鋪，預計明恢復通行。

吉安鄉公所去年起進行路平專案，投入1000萬元對自強路進行路面管挖，上月才剛完工啟用，引來用路鄉民質疑施工不良，路基沒填平夯實，紛紛抱怨「路平在哪裡？」鄉長游淑貞親上火線，要求廠商在履約期限內重鋪，在3日恢復正常通行。

游淑貞與建設課長吳印浴昨前往自強路親自監工查驗路面平整度，游淑貞強調「不符標準處，全面性要求立即改善」，不只是要求路況平整，更要求瀝青混凝土品質符合規定，改善工程完成後，將增進人車通行的安全性及舒適度，降低車禍肇事率。

吳印浴表示，路平工程合約期至3月4日，目前仍在履約期限範圍內，只要在履約期限內改善完成，就沒有逾期問題，若改善成果沒有達到公所要求，會再要求廠商刨除重鋪，未來也將會透過政風單位共同監督，為改善工程品質把關。

連續5天的施工過程中，游淑貞也責成建設課室，務必作好安全措施及警示照明設備，希望民眾配合交通管制，讓工程順利完工，也感謝用路人施工期間改道，以及塞車時耐心駕駛，也對於管制時間造成民眾交通不便致歉。

(中時 )