立法院今日下午於立院議場針對600億「新冠肺炎紓困振興特別預算案」召開朝野協商，經各黨討論後，同意紓困預算案，將在3月13日(下周五)院會完成3讀。

立法院長游錫堃今日主持協商會議，並邀請各黨共同討論，國民黨團總召林為洲表達支持紓困預算案盡快處理，但希望在案子進委員會審查前，能夠先舉辦公聽會了解勞資雙方的意見。

民進黨團總召柯建銘表示，現在若要開公聽會，時間恐怕趕不上。在本周三、四的聯席委員會上，委員都可以向相關部會質詢，而下周一會在委員會討論預算，屆時若各黨委員無共識就保留送協商處理，此案預計最快13日可以3讀通過。

民眾黨團總召賴香伶說，為避免紓困案上路後發生窒礙難行的狀況，民眾黨會自行先舉辦小型座談會，收集民意。目前已先做安排，本周將會邀請交通、觀光產業界開會，共同交換意見。

依據今日協商結論，明日院會也將邀請行政院長蘇貞昌、財政部長蘇建榮、行政院主計長朱澤民及相關部會首長列席報告紓困預算。並由民進黨、國民黨各推派6人、民眾黨及時代力量各推派2人代表質詢。

(中時 )