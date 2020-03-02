高雄、楠梓、以及台中等3個加工區，因成立已超過50年，經濟部加工處啟動老舊園區進行廠房整建與綠美化，迄今已有全台晶像等25家區內廠商完成更新，加工處今年將續撥經費，補助區內企業，進行廠房微整型工程。

加工處2日表示，為了促進加工區廠房外觀更新、提升整體美學，經濟部加工處自2015年起，每年編列經費，補助楠梓、高雄、台中等老舊園區，進行廠房整建維護及周邊綠美化，5年來補助總金額已達1,250萬元，共計25家廠商，美化廠房面積合計逾33,000平方公尺，並吸引廠商投入近1億元進行整建。

加工處指出，由於高雄、楠梓和台中等3處加工區，建區至今超過50年，部分廠房老舊，需要整建更新與美化，其中，2019年高雄園區的全台晶像公司二度申請，2年間共申請超過230萬元補助，陸續完成廠房立面修繕及空地綠美化，大規模改善公司廠房外觀，高雄園區的安天德百電公司及裕威電子公司，也完成標準廠房立面粉刷。

台中園區數泓科技公司完成首宗聯合申請案例，共整合6家廠商，完成廠房外觀整建工作，獲得超過100萬元補助；楠梓園區則有炫興公司及建傑企業，進行標準廠房外觀整體粉刷。

加工處強調，雖然老舊廠房更新相當困難，卻是園區脫胎換骨的契機，加工處已決定將園區建築景觀及風貌型塑改善，列為長期工作，2020年度已編列預算，持續推動老舊廠房風貌形塑的補助計畫，希望公、私協力，打造永續優質的園區環境與幸福園區。

(工商 )