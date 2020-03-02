新冠肺炎確診案例急速成長的南韓與義大利，讓不少參加過米蘭時裝周的韓星人人自危，日前傳出前「I.O.I」成員金請夏的2名隨行工作人員確診，繼金請夏、NUEST成員黃旼炫表示檢疫結果呈陰性後，韓藝瑟與朴敏英皆透過公司表達自己身體健康無虞，澄清沒有異常狀況。

韓媒《每日經濟》表示，韓藝瑟看了確診的新聞後，確認過韓藝瑟與同行人員的狀況，目前沒有出現異常。《Starnews》則向她所屬公司「Partnerspark」確認相關行程，該公司表示：「我們與確診的請夏隨行人員動線不同，飛機和飯店也不一樣。」

至於同樣有出席米蘭時裝的還有女星朴敏英，事務所指她健康沒有異常，與確診者的移動路線不同，他們也沒有收過疾病管理部的電話，朴敏英現時十分注意健康，正如常拍攝JTBC劇集《天氣好的話，我會去找你》。

而男演員曹政奭與柳演錫主演的tvN新劇《機智醫生生活》雖然並沒有演員或工作人員有新冠肺炎病徵，但劇組為安全起見，決定暫停拍攝。

(中時 )