孫儷在WeTV陸劇《安家》演出金牌房仲，霸氣模樣宛若「鈕祜祿氏」上線讓觀眾瞠目結舌，她在劇裡先是入住凶宅，後又擺平客戶上門詐財的奇葩親戚，讓這位蓄謀已久奇葩的表姑奶奶想要鳩占鵲巢踢到鐵板，騙財不成反倒被自己叫來辨別是非的警察給帶走了，看得觀眾是大快人心，網友說：「娘娘的霸氣太威可抗水逆！」

孫儷演出《安家》。（WeTV）

該劇導演也曝邀請孫儷演出女主角原因，笑說自己是孫儷粉絲，所以第一時間邀請她接演，網友打趣說：「這是追星的最高境界。」

孫儷在《安家》被呼巴掌。（WeTV）

此外，孫儷在《安家》裡的難題一樁接一樁，孫儷堅持要完成出軌男幫小三買房任務，被客戶元配得知，怒氣衝衝地賞了她巴掌，飆罵：「你們這是在犯罪！」孫儷仍堅持自己道理，認為：「夫妻的夫說到底是『二人』，一人犯錯，總要『二人』平分才是夫妻！」但這場「小三買房」事件，就連孫儷的同事都不站在她這邊，佛系店長羅晉也聽不下去，怒摔文件：「她有什麼錯！她唯一的錯，就是找了不知道珍惜她的男人。」網友掀起「仲介該不該賣房給小三議論？」，多數網友認為：「應該賣，完成自己的工作而無關道德。」

(中時 )