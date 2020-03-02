六都公布2月最新建物買賣移轉棟數表現，台北市4258棟，年增14.6%，其中又以內湖居冠，年增三成，其次是套房供給量大的中山區和價格親民的文山區。台灣房屋智庫發言人張旭嵐分析，內湖去年全年的買賣移轉就居台北之冠，今年持續熱度，主要因為長期以來內科就業人口穩定成長，各企業總部相繼進駐內湖，加上內湖商圈和鄰近的大直商圈成熟，又有捷運通勤，房價居中，不管是小宅、三房、大坪數豪宅、別墅，產品類型豐富，價格居中，綜合性條件受購屋族青睞。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑說，今年1、2月的交易量與去年南熱北溫的趨勢有點不同，在桃園、台北的交易熱度有上升的情形，主因在於南部去年基期較高，而北部可能部分屋主對於價格有些鬆動。

謝志傑指出，高雄市2月交易量為2,638棟，月增15.3%，1、2月合併年減10.4%，謝志傑說明，高雄市去年在九合一大選後房市交易量爆量成長，而近幾個月議題逐漸淡化，房市回歸供需基本面，才造成1、2月交易量較去年低的情況，整體而言，交易熱度仍維持一定水準。

謝志傑補充，雖今年房市受到新冠肺炎疫情影響，但現階段台灣的疫情與鄰近的日、韓兩國相比，尚未出現大規模的感染，民眾不致過度恐慌，購屋信心較不受影響，因此，在買方需求仍在的情況下，交易量相對穩定。但值得注意的是，此次疫情有逐漸從大陸蔓延至全球的趨勢，對全球經濟及產業供應鏈所造成影響不容小覷。在經濟前景尚未明朗，且疫情持續時間未知的狀態下，建議屋主切勿過度樂觀。

(時報資訊)