新冠肺炎疫情持續延燒，因應疫情發展，衛福部為加強醫院進出人員之管制，要求全國醫院落實人員管制措施。而台大醫院於2日起嚴格管制醫院進出人員，進院的人員須出示員工證、健保卡和看診單等相關證件。

衛福部於2月26日公告，為避免發生防疫漏洞，將嚴格管制醫院進出人員，台大醫院也於3月2日開始執行，進院的人員必須出示員工證、健保卡和看診單等相關證件，而住院病人探病時間也有限制時段，且探病人數每床限制2名訪客，陪病者限制為1名，訪客及陪病者於進入院區或病房時，須登記並詢問TOCC。

而外包人員則須依照衛福部「醫療機構因應嚴重特殊傳染性肺炎外包人員管理指引」，要求外包人員應嚴格遵守感染管制程序，落實TOCC調查及健康管理：工作時需配戴口罩，於急診、加護病房、隔離病房等特殊單位工作時，應著適當之個人防護裝備。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也呼籲，除了長程飛機、公布的疫區、大型活動要盡量避免外，醫院是高風險的地方，「沒事到急診的習慣也一定要改」，非必要盡量減少探病、陪病。

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(中時電子報)