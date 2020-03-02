根據六都地政局公布1、2月份買賣移轉資料，前2月交易六都總計為3.35萬棟，較去年同期年增6%，分別以六都觀察，台北、桃園、台中年增幅均超過6成，房地產業者分析，顯示在新冠狀病毒疫情擴散前，市場仍維持復甦的腳步不變，預計要到3月的移轉，才能看出疫情對於市場交易量的整體影響。

根據六都地政局公布今年2月份買賣移轉資料，綜觀各都買賣移轉情況，今年2月份因工作天數較多，單月份表現突出，台北月增22.3%、年增64.7%，桃園月增2.6%、年增72.2%，台中月增34.6%、年增70.9%，台南月增13.0%、年增46.3%，高雄月增15.3%、年增33.4%。

但若統計今年1~2月買賣移轉棟數，台北市4258棟，年增14.6%；新北市8412棟，年增4％；桃園市6016棟，年增23.8%；台中市6618 棟，年增9.2%；台南市3310棟，年減1.2%；高雄市4926棟，年減10.4%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於一、二月的數據受農曆年節干擾明顯，因此合計前兩月的移轉棟數，較能排除年節的相關干擾，2019年整體移轉量創下5年新高，市場維持自住回流的腳步，而統計今年前2月的六都移轉年增6%，可以看出今年年初的房市仍維持去年回流的購屋趨勢不變，可能要到3月的移轉才能看出疫情對於市場交易量的整體影響。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，台南市、高雄市在去年初市場交易熱絡，比較基期高，故今年1~2月交易相比量減，尤其高雄市受選舉議題影響，反應較為明顯。但自用買盤撐場，機能佳或具有增值潛力的區域備受矚目，另一方面，台商回流、資金回台布局等因素讓市場游資充沛，故部分高端買方選擇高價位的物件入手。

六都之中，桃園市1、2月份移轉年增最多，達23.8%，其中成長最多的行政區為龜山區，高達68.4%，台灣房屋發言人張旭嵐指出，龜山買賣主要集中A7捷運周邊買氣增溫，交屋潮挹注，因此量增最明顯。而桃園受惠航空城計畫、亞洲矽谷計劃等建設，再加上桃園捷運網絡，總圖書動工，中壢受惠於八景水族館、新光影城、和逸飯店等利多，桃園區和中壢區成為最熱賣區域。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，受惠台商回台布局及自用買氣升溫，部分區域的房市交易持續維持熱度，但新冠肺炎疫情尚未減緩，近期市場走向充滿變數，今年首季的市場交易仍具挑戰。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)