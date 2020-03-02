武漢肺炎政府超前部署，行政院長蘇貞昌上午再度赴中央流行疫情指揮中心視察聽取報告。蘇揆表示，第一階段防疫工作台灣守住第一線，接下來進入「圍堵」及「減災」兩者並行的防疫階段；未來特別預算過關後，防疫、紓困、振興，往後跨部會所有重大決策性質會議，他將親自主持。

蘇揆表示，武漢肺炎跟SARS有相近及相異之處，SARS前後5個月即結束，約8000人罹病，死亡約700多人；武漢肺炎全球現在已8萬多人患病，近3000人死亡，影響國家已超過60個，因此疫情較SARS險峻。從上次SARS的經驗，以及周邊韓國或伊朗突然間的疫情爆發，同仁不可掉以輕心，要更戰戰兢兢並戒慎恐懼。

蘇揆指出，國外形勢險峻，台灣因為大家努力守住第一線，為整個防疫爭取最寶貴的時間，從去年12月31日的兩個多月來，政府做了各種努力，口罩生產產能陸續提高，以及各種物資的募集、機制的建立，包括實名制、學校防疫及利用媒體，透過專家呼籲民眾等，從中央到地方密切合作，以及國人全力支持，用舉國之力做好第一時間的圍堵。

蘇揆表示，這兩個多月建立各項機制，運作也都能夠配合，政府也更有能力圍堵並減災。指揮中心已提升為一級開設，由深獲國人肯定的衛福部陳時中部長繼續擔任指揮官，為讓橫向聯繫有效且清楚掌握狀況，爾後指揮官主持的會議，希望各部會應由副首長以上及相關主管與會

蘇揆強調，「萬事莫如防疫急」，一旦達成共識，立刻執行；做了有問題，立刻聯絡並馬上解決。未來防疫工作需要跨部會一起執行，尤其特別條例、特別預算通過後，防疫、紓困、振興，往後跨部會所有重大決策性質會議，他也將親自主持。

這段期間面對武漢肺炎嚴峻考驗，蘇揆他看到「舉國團結有力」的好現象，尊重專家科學且專業的意見。現階段出現無症狀感染者，及潛伏期很長等情形，因此居家檢疫、居家隔離或自主健康管理，相關作法應清楚明確，村里長、村里幹事、地方政府、警察也都要全力配合。

另一方面，蘇揆也請國人同胞不要歧視、排斥被隔離的醫護人員或民眾，他們不是罪犯或病患，是要被關懷的人。而有關如何減災，醫院、學校、社區等該如何做，被關懷者等應有一套標準作業流程（SOP），再透過地方政府、社區分工，蘇揆也當場拜託專家不要客氣，盡量提供意見供指揮中心研擬相關SOP。對於舉辦長時間人數聚集的大型活動，各部會應該清楚訂出相關準則供參考。

為防堵疫情並減災，蘇揆強調，配合政府一切防疫措施者，政府照顧；反之不配合者，應強力且立即執行公權力，不但要自費，且要重罰，相信國人一定支持。整個政府負起責任明確規範，才能達到「有政府」的效果，才能讓人民的「會做事」印象出來。

蘇揆指出，立法院已經通過且總統也火速頒布「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，他明天也要到立法院報告特別預算。蘇院長要求相關部會兩星期內訂定子法，相關解釋也要說明清楚，所有部會預算均要「立竿見影」且「雨露均霑」，讓台灣藉此機會「固本強身」，振興轉型。

行政院副院長陳其邁陪同視察時表示，關於武漢肺炎防治，與過去SARS或其他國家較不同，政府採取先期部署，延後並降低社區傳播風險，將災害減輕到最低。現階段疫情尚在可控制範圍，指揮中心或行政院交付的工作，請各主責部會加強落實辦理，在當日完成命令下達，以及指定時間內完成工作部署。例如勞動部主管的移工事宜，衛福部、內政部、法務部等相關部會也應齊一步調，落實相關工作。各項工作均到位，可減緩疾病傳播，大幅降低未來社區傳播風險。

(中時 )