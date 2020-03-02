「過去我的店裡多是使用漂白水拖地板，手部清潔則是以酒精噴霧居多，但近來使用過水神微酸性電解次氯酸水之後，發現水神更為方便，尤其是不傷手更健康，在新冠肺炎疫情獲得控制之日還遙遙無期之下，真的很感謝旺旺公司免費提供的水神！」花店老闆陳志狄表示。
陳志狄表示，他上月初得知旺旺水神有免費提供里長及部分65歲長者、領有媽媽或兒童等手冊的民眾領取微酸性電解次氯酸水，因此他在2月5日起就不定時到轄區里長那領取每次約1000CC的水神。
陳志狄說，因為他本身經營花店生意，店內出入人數較多，因此在守護家人健康同時也要保護消費者的前提下，他的防疫、防護工作要做的比一般人更嚴謹，因此，店內的桌子、常使用的器具、工具都一定天天以微酸性電解次氯酸水噴灑消毒再擦拭，家人小孩則是返家一定先噴一下手部消毒，方便又安全。
陳啟源則表示，新冠肺炎疫情傳開以來，全台都有善心人士提供水神微酸性電解次氯酸水，但據了解只提供到2月29日，那根據中央疫情中心的報告，新冠肺炎疫情好像還沒有完全獲得控制的情況。
他要呼籲民眾應多注意自身的防疫工作與自主管理，也希望善心人士能夠廣設水神微酸性電解次氯酸水的領取處所，並能夠持續提供，相信全民一心共同來確實防疫，一定能度過疫情的侵襲。
(中時 )
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