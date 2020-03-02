新竹市花店老闆陳志狄平日都會向里長領取免費的水神微酸性電解次氯酸水消毒防疫，守護家人也保護客人。（陳育賢攝）

新竹市花店老闆陳志狄平日都會向里長領取免費的水神微酸性電解次氯酸水消毒防疫，守護家人也保護客人。（陳育賢攝）

水神微酸性電解次氯酸水好用

「過去我的店裡多是使用漂白水拖地板，手部清潔則是以酒精噴霧居多，但近來使用過水神微酸性電解次氯酸水之後，發現水神更為方便，尤其是不傷手更健康，在新冠肺炎疫情獲得控制之日還遙遙無期之下，真的很感謝旺旺公司免費提供的水神！」花店老闆陳志狄表示。

陳志狄表示，他上月初得知旺旺水神有免費提供里長及部分65歲長者、領有媽媽或兒童等手冊的民眾領取微酸性電解次氯酸水，因此他在2月5日起就不定時到轄區里長那領取每次約1000CC的水神。

陳志狄說，因為他本身經營花店生意，店內出入人數較多，因此在守護家人健康同時也要保護消費者的前提下，他的防疫、防護工作要做的比一般人更嚴謹，因此，店內的桌子、常使用的器具、工具都一定天天以微酸性電解次氯酸水噴灑消毒再擦拭，家人小孩則是返家一定先噴一下手部消毒，方便又安全。

陳啟源則表示，新冠肺炎疫情傳開以來，全台都有善心人士提供水神微酸性電解次氯酸水，但據了解只提供到2月29日，那根據中央疫情中心的報告，新冠肺炎疫情好像還沒有完全獲得控制的情況。

他要呼籲民眾應多注意自身的防疫工作與自主管理，也希望善心人士能夠廣設水神微酸性電解次氯酸水的領取處所，並能夠持續提供，相信全民一心共同來確實防疫，一定能度過疫情的侵襲。

(中時 )