總統蔡英文今日出席「新竹市馬偕兒童醫院預定地開工感恩典禮」，她指出，這是國內第一座由地方政府以BOT方式支持籌建的兒童醫院，未來將成為桃竹苗唯一0到18歲的兒童專門醫院，照顧整個桃竹苗地區的需要，期盼工程如質如期完工，解決新竹市兒醫資源長期供需失衡問題。

蔡英文表示，這幾年來，政府努力提升大新竹區域的醫療資源。去年，台大醫院新竹生醫園區分院已經開幕，這次新竹市馬偕兒童醫院的開工，也是歷史性的一刻，將解決新竹市兒醫資源長期供需失衡的問題。

過去，新竹市「急、重、難、罕」四大症的病童，家長常常得帶著孩子跨區北上就醫。未來，新竹市馬偕兒童醫院將成為桃竹苗唯一0到18歲的兒童專門醫院，受惠的不只是新竹市民，更照顧到整個桃竹苗地區的需要。

她認為，兒童醫療可以視為國家現代化程度和希望的指標，要成立一間兒童醫院，也比成立綜合醫院困難很多。這更是國內第一座由地方政府，以BOT方式支持籌建的兒童醫院。

蔡英文感謝新竹市長林智堅的多方奔走，中央和地方同仁的共同努力，尤其是胡志彊董事長帶領的馬偕團隊，願意扛起重任，促成兒童醫院醫療服務的提升。這幾年新竹市政府有很多的創舉，今天大家又再次見證這項創舉。林智堅市長爭取經費也是不落人後，從2014年上任以來， 已經向中央爭取超過155億的經費，每一塊錢都發揮了最大的效益。

(工商 )