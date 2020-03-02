陸2月汽車庫存預警指數逾81％ 18:162020/03/02 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國汽車流通協會3月2日發佈最新一期「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」顯示，2020年2月汽車經銷商庫存預警指數為81.2％，月增29.5％，年增27.7％，庫存預警指數位於警戒線之上。 此前，中國汽車工業協會公布數據顯示，大陸1月份汽車銷量年減18％，至194萬輛，連續第19個月下滑。中汽協認為，新冠肺炎疫情對汽車行業影響主要為購車需求和消費能力短期內明顯下降，企業生產進度受阻，企業出口困難增加，中小企業資金量斷裂隱患加大，以及企業應對標準法規的難度大幅加劇。 (工商 ) #庫存 #預警 #指數 #汽車 #數逾 也許您會感興趣 推薦閱讀 運-20改裝預警機 可探測360KM外 04:092020/02/27 焦點新聞 汽機車同步 iRent共享汽車 2月29日駛進桃園 04:102020/02/27 產業．科技 櫃買3月兩場講座 延至6月10日、6月17日 04:102020/02/27 證券．權證 《美股》警告本季MPC營收難達標，微軟盤後跌2％ 10:342020/02/27 財經 恐慌加劇 全球股市大血崩 04:092020/02/29 財經要聞 成都至拉薩航線開通55年 載客數逾1300萬人次 21:312020/03/01 兩岸 環球型複合債、陸國債 避險好物 04:102020/03/02 焦點新聞 和泰汽車連三年獲票選為信賴品牌汽車類第一名 11:432020/03/02 財經 《傳產》前2月車市年增4.7％，進口車拿下半壁江山 12:502020/03/02 財經 《盤後解析》雙王未挺住，跌121.71點 14:492020/03/02 財經 財經熱門新聞 獨家》華航溫情喊話 呼籲員工共闖新冠難關 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 即時 驚！傳可能放無薪假？群創：目前沒有 - 財經 - 工商 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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