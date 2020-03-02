中國汽車流通協會3月2日發佈最新一期「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」顯示，2020年2月汽車經銷商庫存預警指數為81.2％，月增29.5％，年增27.7％，庫存預警指數位於警戒線之上。

此前，中國汽車工業協會公布數據顯示，大陸1月份汽車銷量年減18％，至194萬輛，連續第19個月下滑。中汽協認為，新冠肺炎疫情對汽車行業影響主要為購車需求和消費能力短期內明顯下降，企業生產進度受阻，企業出口困難增加，中小企業資金量斷裂隱患加大，以及企業應對標準法規的難度大幅加劇。

(工商 )

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