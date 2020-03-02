中國南方航空（簡稱南航）台灣分公司2日傍晚宣布，將自2020年3月8日起復飛台北上海航班，3月份的每周二、四、日各飛一班，3月29日起每日一班，將使用空中巴士A321機型來服務廣大的兩岸的旅客。為慶祝復航，同時也針對上海航線推出超優惠折扣價，單程機票最低價新台幣2800元起，來回機票最低價新台幣3500元起（未稅）。

南航在2月8日因為我方一度不允許居住地在廣東、湖北、浙江等省機組員飛台灣，該公司總部在廣州，有很多設籍廣東的機組員，人力調度困難，加上航班載客量一再減少，總公司決定所有航班暫時停飛台灣，現因我方已放寬允許相關機組員飛台灣，只是不准入境，南航決定先從上海線開始復飛

南航表示，顧客至上，用心做好旅客服務也是公司最關心的，為了更好的保障旅客的健康，疫情期間，在確保飛行安全的前提下，航機配載平衡允許，南航承諾在航機內盡量採用間格及分散的座位安排方式。

南航也竭盡全力提供乾淨舒適的搭機環境給廣大旅客，為確保空氣的清潔度，搭機前均使用符合適航標準的消毒液和空調循環過濾系統，阻隔細菌、病毒和汙染源，使旅客享受更安心的飛行體驗。

此外，凡2020年3月31日前自中國南方航空官網購票，於南航台灣Facebook粉絲專頁私訊小編並附上南航機票號碼即可獲贈「南航環保精美兩用提袋」乙個。疫情終會平息，中國南方航空表示全體同仁與大家一起期待春暖花開。

(工商 )