澳門連續26天沒有新增新冠肺炎確診個案，確診人數維持10人，當中8人已經出院。繼賭場「有限度」營運後，當地娛樂業也上線了！據澳門新冠肺炎病毒感染應變協調中心通告，從3月2日起，澳門特區政府所有公共部門恢復正常辦公及對外服務；此外，電影院、卡拉OK場所、酒吧、舞廳、桑拿等部分娛樂場所，只要是符合防疫措施，都可以恢復營運。

澳門解禁，公共部門恢復正常辦公及對外服務；部分娛樂場所符合防疫措施，可以恢復營運。（圖／Getty Image）

受到新冠肺炎疫情影響，澳門行政長官賀一誠在2月4日時宣布，暫停所有賭場活動半個月，並呼籲民眾不要出外活動。與此同時，在防疫要求和春節期間雙重因素下，澳門各大娛樂場所和政府部門，均暫停運作了近1個月，其中澳門政府機關只保留緊急服務。

隨著疫情趨緩，澳門賭場於封閉期滿後，先開放29家「有限度」恢復營運，不做出調整，像是調整賭檯距離和位置，檯數保持在30%以下，場內人員保持較遠距離、需攜帶口罩和填寫健康聲明等。

澳門賭場2月20日凌晨開始重新營業。（圖／Ｍacau Business）

賭場陸續復工後，當地的新冠肺炎病毒感染應變協調中心，2月27日做出決定，從3月2日起，恢復政府和公家單位服務，部分娛樂場所和補充教學輔助中心，需在符合相應防疫措施的基礎上，也可以恢復營運。

服務重新開放後，澳門民眾前往行政部門洽公，必須提交個人健康聲明書，並配合戴口罩、測量體溫，民眾到娛樂或教學場所，須謹守4大原則，包括只有飲食時才脫口罩；謝絕發燒或咳嗽人士進入場所；避免密集，建議接待客容量的一半、非同行顧客保持1到2公尺距離；再來是加強個人和環境衛生、限制高風險的服務項目。

除了政府和娛樂行業、教育中心外，目前澳門的一般醫院急診、各專科門診也已恢復服務，大眾運輸也正增加班次以應對上下班人潮。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)