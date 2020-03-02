新冠肺炎疫情持續在全球延燒，有症狀的患者多會出現發燒、咳嗽、身體無力等情況，這也讓不少民眾擔心，自己一直「咳嗽不止」到底是單純感冒還是肺炎？對此，醫師指出，許多人都會忽略長期咳嗽的症狀，以為是工作太累造成身體狀態差，進一步檢查後才發現，並不只是感冒這麼簡單。

根據《KingNet 國家網路醫藥》報導，臺北市北投健康管理醫院內科部主任蔡聰聰表示，肺炎的成因可依照致病源分為病毒性、細菌性、真菌性，可經由帶菌者的飛沫傳染，也可能由口咽侵入使肺部感染。台灣常見的A型流感及近期在全球肆虐的2019新型冠狀病毒，都屬於病毒性肺炎。

肺炎與肺癌的症狀十分類似，包括咳嗽、胸腔疼痛、呼吸或吞嚥困難、食慾不振、發燒等，部分肺癌患者會併發肺炎，這也使得在治療時若沒有找到真正的病因，可能會錯失最佳治療時期，導致診斷時已是晚期。蔡聰聰也特別提醒民眾，若咳嗽時間超過2週未痊癒者，就該提高警覺。

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(中時電子報)