民主黨初選超級星期二震撼彈！在愛荷華初選獲勝，在新罕布夏也高居第二，但競選動能在近日明顯趨弱的布塔朱吉，在超級星期二前宣布退選。這項消息對同屬溫和中間派的前副總統拜登是一大利多，甚至幫助拜登和桑德斯得以一對一對決。

拜登在剛結束的南卡羅來納州，拿到將近半數的選票，大獲全勝，也為超級星期二帶來好彩頭，更意味拜登已成為民主黨內中間溫和派的代表。

據一位前總統歐巴馬身邊的消息來源告訴美國有線電視新聞網(CNN)，與拜登親如兄弟的歐巴馬，在南卡初選後打電話向拜登道賀，不過歐巴馬現階段顯然不打算選邊站，當然也沒有即刻表態挺拜登或任何人的計畫。

這位消息人士說，如果歐巴馬現在就挺拜登，不認為會對當前政治風向有任何改變，且也有極高機率會產生反效果。最重要的是，歐巴馬認為，他最應該扮演的角色，是在大選重要關頭，協助團結民主黨，目標是打敗川普。

(中時 )