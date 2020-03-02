國民黨上周中常會通過由前立委周守訓代理考紀會主委，外界認為黨中央要運作無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案；周守訓今天下午曾進中央黨部考紀會辦公室，但對於是否召開考紀委員會並無進一步指示。黨務人士指出，考紀會目前仍無法發出開會通知，傅案要在7日黨主席補選前通過，難度很高，本周三中常會恐將再成爭論焦點。

國民黨上周三中常會討論傅崐萁案，爭論近3小時，最後目前正值黨主席補選、中常委改選，選風問題不能任由考紀會主委懸缺，通過任命最資深的考紀委員周守訓代理主委，任期至3月7日，要處理選風問題。

外界原認為周代理考紀主委後，黨中央及中常會即可促成考紀會開會處理傅案。但連日以來，考紀會至今對傅案仍「靜悄悄」，並未發出開會通知，也未連繫考紀委員商量開會日期。

據指出，上周三中常委、新北市議長蔣根煌在會中就怒責代理主席林榮德，請他出面把兼任花蓮縣黨主委的縣議長張峻找來台北，由立委林德福見證，與前花蓮縣黨部主委鄒永宏雙方當面簽下和解書，彼此撤銷告訴，「地方的問題解決了，中央卻因考紀主委請辭而卡住」，代理主席若沒魄力處理，當初何必拜託他出面，讓他感覺好像被「裝肖維」？

蔣根煌、呂學樟、沈智慧等多位常委也認為，前黨祕書長金溥在大選時沒助選、沒拉票，連一句話都沒幫過國民黨，如今突然出面反對挺黨及韓國瑜的傅崐萁，「整個國民黨被金溥聰一個人綁住，世間哪有這種事？」

蔣根煌則指出，2月5日中常會決議通過傅恢復黨籍，再由考紀會完備程序，當時考紀主委魏平政也在場，若窒礙難行，魏應當場表達，就不會演變成今天這種「自己漏氣自己」的場面，但魏當場沒異議就是默許，事後才請辭，說不過去。

雖然與會的黨主席辦公室主任郭昀光表示，魏是認為考紀會是獨立行使機關不應受外界主導或干涉，若日後什麼案件都中常會通過，再交考紀會處理，日後考紀會很難運作；此外，目前還有大選期間20多件違紀案尚未處理，一旦召開考紀委員會議，光處理傅案而沒處理20多件違紀案，也無法交代。

不過多位與會中常委仍主張中常會既已決議處理，考紀會即應儘速開會，由考紀會討論傅是否恢復黨籍，不能以主委請辭、承辦黨工請假，考紀會即停擺，無法召開委員會。還有中常委主張「承辦黨工若請假，也有職務代理人，若專職黨工抵制，不願發開會通知，就予以辭退。」

黨務人士指出，魏在2月5日中常會曾公開反對，不能「中常會先決議，再交考紀會完備程序」，但當時中常委並未採納。魏反對的是制度及程序，並非對傅崐萁有意見，刻意杯葛傅。但後來事情卻被導歪了，把魏及考紀會專職黨工指為「馬金遺毒」，其實魏與黨工的立場完全與金溥聰無關。

至於考紀會至今未發出開會通知一事，黨務人士指出，原因在於周守訓被任命的授權，是針對「選風」，並不包括「傅案」；此外，目前承辦考紀問題的專職黨工因照顧長輩而請假至3月6日，雖考紀會還有兩名黨工可代理其職務，但要開考紀會並不是只有連絡委員出席人數、發開會通知那麼簡單，還包括案件過程、法令完備等其他行政作業，非常繁瑣，不是外界想像的那麼「想當然耳」。

黨務人士說，以時間來看，本周六就要投票了，要召開考紀會討論傅案，時程恐來不及，傅案可能要等到新主席產生，由新的考紀會主委處理了。

(中時 )