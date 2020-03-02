因新冠肺炎(COVID-19)疫情，不少人都降低外出用餐的頻率。根據先前全家便利商店公布的資訊，在防疫期間麵條、袋麵、雞蛋、罐頭、白米這一類需要買回家烹調，但是烹煮相對簡單的「輕開伙」類產品，銷售不減反增，反映出防疫期間民眾更傾向在家開伙的趨勢。如果這說的就是你，尋找到好的料理食譜來協助你發揮創意，大展廚藝也很重要！以下推薦三款相關應用程式，讓天天在家下廚了你不再煩惱！

「Cookpad」

熱愛烹飪、烘焙的料理好手們，都能在「Cookpad」建立個人的線上食譜書，將你的拿手私房菜記錄下來！不論素食食譜、家常菜、電鍋菜單、懶人食譜，還是蛋糕甜點、異國料理，各種菜色作法都能找到，跟著圖文步驟，做菜新手也能變大廚。

「私廚」

在私廚中填寫自己整理過的食譜筆記，令步驟更一目了然，下廚時只需開啟當天的計畫表，所有筆記或參考連結都集中統整，不需要分別找尋，不再因為尋找食譜而打亂了做菜節奏。

「愛料理」

美味料理自己做！「愛料理」曾經是台灣排名第一的食譜 App，內有超過 190,000 道食譜，讓你天天都有料理新靈感。App 包含美食烹飪秘訣、圖文步驟詳解、即時問答交流，健康美食親手做，分享美味與幸福時刻。

(中時電子報)