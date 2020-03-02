韓國疫情升溫，政府雖以每日500萬片口罩為供貨目標，且每人限購5片，仍供不應求，大邱、慶尚北道等各地作為販賣窗口的郵局都大排長龍，不少民眾不畏低溫，凌晨就出門排隊。

據《中央社》報導，為解決口罩缺貨及漲價問題，韓國政府從2月28日起透過公家管道販賣口罩，非市區的鄉鎮區，以及大邱、清道郡等地區，共有1406個郵局作為販賣窗口；市區則以藥局為主要販賣窗口。

韓聯社指出，慶尚北道地方郵政廳今天上午11時開始，透過大邱地區79家郵局販售8150片口罩，一片1000韓元（約新台幣26元），在每人限購5片規定下，最多只有約1600人能買到口罩，因此，從凌晨5時開始，就開始有民眾到郵局門口排隊。

不只疫情較嚴重的大邱，忠清南道等其他地方郵局也多能看到等著購買口罩的長串人龍，即使郵局職員提前說明只有80人可買到口罩，隊伍仍不斷延長。

有民眾表示，他1日跑了15家藥局跟超商都買不到口罩，所以今天只好一大早出來排隊。

值得注意的是，排隊民眾中不乏70、80多歲的高齡者，在最低氣溫達1.3度的寒風中，穿著厚重衣物、帽子、手套，全副武裝地出門排隊。一位80多歲的白髮老翁憂心忡忡地表示，「排隊民眾大多都是老人，要是因此感冒真不知道該怎麼辦」；也有不少民眾認為，政府目前政策對上班族及行動不便者來說相當不方便。

一位民眾表示：「聽說在台灣規定，到藥局出示健保卡就能購買一定限額的口罩，（韓國）政府應該趕快制訂更有效率的方式。」也有人認為，政府應該透過里長、區長等窗口，平均發放口罩給每個人。

為解決口罩缺貨問題，韓國政府與多家口罩供應商合作，統合國內約50%以上產量，以每日500萬片目標供應口罩。2月28日供應448萬片、3月1日供應203.7萬片，在各地吸引大批人潮排隊購買，但仍供不應求。

(中時電子報)