在立法院長游錫堃召集下，今（2）日下午舉行朝野協商，對於新冠肺炎衝擊產業各層面甚鉅，行政院提出的600億紓困預算，朝野協商決定明（3）日邀請行政院長蘇貞昌赴立院院會報告，各黨團也同意於13日（下周五）院會處理並完成三讀程序，當天各黨團同意均不提出復議、也不進行施政質詢。

行政院會上週四（27日）「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，總規模600億元，其中有100億元用於政府增加消費、投資，可增加經濟成長率0.08個百分點。而防治經費有196億元，紓困振興經費404億元，最大亮點是用於餐廳、商圈等消費折抵的振興抵用券，另加碼藝文消費，共計23億元。為加快紓困腳步，立院今天接力進行朝野協商，商定預算審議規劃。

根據下午出爐的朝野協商內容，立法院明天（3日）將邀請蘇貞昌、主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長，列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢。質詢立委人數上，安排民進黨團6人、國民黨團6人，民眾黨團和時代力量黨團各2人。預算案經由委員會審查完竣後，將於下週五（13日）院會完成三讀。

(工商 )