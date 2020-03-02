新冠肺炎疫情持續延燒，目前美國已有89名確診病例，日前才傳出搶購物資的消息，而美股也出現恐慌性的賣壓，導致股市大跌創下金融海嘯之後最慘紀錄，因此有經濟學家表示，在這種情形下，連帶讓國內消費意願降低讓打擊更加嚴重。

中美貿易戰在1月時才簽屬第一階段的貿易協議並於上月中旬生效，原本預期可以讓製造業回復生機，沒想到新冠肺炎疫情持續延燒，並且在中國大陸、日本與韓國等地快速爆發，讓世界經濟活動大受影響。

而美國股市最近也因為受到疫情影響持續大跌，根據《CNBC》報導，蘇格蘭皇家投資銀行的美國首席經濟學家Michelle Girard認為，大家都只在意新冠肺炎帶來的股價衝擊，但其實消費者的消費變化才是更值得注意的地方。

Michelle Girard表示，新冠肺炎更可怕的地方在於，會讓民眾因為害怕感染，因此取消看電影、球賽等活動，因此造成國內市場消費意願下降，如此一來會造成相當嚴重後果，美國經濟諮商會的最新數據也支持他的說法，2 月份消費者信心指數低於市場預期，這是一個警訊。

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(中時電子報)