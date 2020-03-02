高雄日前發生曳引車未禮讓消防車，造成消防員死傷慘劇，2日下午大寮區仍有機車騎士貪快，在路口擦撞值勤中的救護車，所幸救護人員並未受傷，而倒地的機車騎士及無辜遭撞的行人也只是輕傷，警方對雙方駕駛測量，酒測值均為零，詳細肇事原因仍待釐清。

林園警方表示，2日下午3點辦左右，大寮區鳳屏一路與八德路口發生車禍，1部值勤中的救護車從成功路由北往南行駛，行經八德路口時，男子駕駛的機車來不及煞車，直接擦撞救護車車頭，再撞擊路邊行人及停放於路旁的機車，幸好機車騎士、行人傷勢輕微，送醫後並無大礙。

(中時 )