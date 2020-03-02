騎士搶快擦撞救護車 2人傷幸無礙 18:062020/03/02 中時 林宏聰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 機車騎士在路口與值勤中的救護車發生擦撞，造成路旁1名路人遭波及，幸好騎士與路人傷勢均無大礙。（林宏聰翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄日前發生曳引車未禮讓消防車，造成消防員死傷慘劇，2日下午大寮區仍有機車騎士貪快，在路口擦撞值勤中的救護車，所幸救護人員並未受傷，而倒地的機車騎士及無辜遭撞的行人也只是輕傷，警方對雙方駕駛測量，酒測值均為零，詳細肇事原因仍待釐清。 林園警方表示，2日下午3點辦左右，大寮區鳳屏一路與八德路口發生車禍，1部值勤中的救護車從成功路由北往南行駛，行經八德路口時，男子駕駛的機車來不及煞車，直接擦撞救護車車頭，再撞擊路邊行人及停放於路旁的機車，幸好機車騎士、行人傷勢輕微，送醫後並無大礙。 (中時 ) #高雄 #消防車 #救護車 #車禍 #機車貪快 #騎士 #行人 也許您會感興趣 推薦閱讀 消防車大解密 學童驚豔連連 04:102020/02/27 地方新聞 老婦買菜體力不支 春社警馳援送醫 18:512020/02/27 社會 韓弔念警消 徐國勇：2周解決安全帶問題 13:562020/02/29 社會 吳京捐負壓救護車 韓寒以讀者名送防疫物資 15:242020/02/29 兩岸 台東越籍女大學生發燒 初判一般感冒回校自主管理 17:262020/02/29 社會 上海Costco超市失火 多輛消防車現場撲救 19:312020/02/29 兩岸 謝金河問市民為何轉變大？高雄在地人妙回 09:242020/03/01 政治 北市3年交通事故死亡人數 逾65歲長輩高達7成 16:442020/03/01 社會 天津鐵人搬運工 抗疫長征3萬里 04:102020/03/02 焦點新聞 高雄拚轉型 鎖定二高企業 04:102020/03/02 產業．科技 社會熱門新聞 看海看梅花鹿都是假 墾丁水上教練涉7天4性侵 - 社會 軍中回憶太夭壽…當個兵「阿公阿媽竟死光光」？ - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 讓我從後面高潮 人妻沙盤推演搭小王實兵操練 - 社會 神鬼交鋒翻版！冒名「竊土地盜巨款」詐6億多 詐騙集團遭逮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。