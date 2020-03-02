微風女神每年都有作品帶給粉絲及讀者們驚喜，今年也不例外，早在幾年前就加入微風集團的藝人書那娜，擅於平面拍攝，也在Youtube頻道《空姐忙什麼》中被譽為「放空姐」，曾在郵輪的陽台拍攝過三點不露全裸生活照的她，更因此還受邀登上性感雜誌封面人物，想追求更好作品的她，總是挑戰各種不同領域的拍攝，這次則以大自然及台灣文化作為主題，希望能讓大家在欣賞寫真的同時，也可以感受台灣人文與景色的美。

書那娜。（圖／微風提供）

寫真書名為《混血精靈NANA》，這次的團隊也不容小覷，有微風御用攝影師之一，曾拍攝過莫文蔚、昆凌等人的TEDDY曾崇倫；合作過數百位藝人包含戴愛玲、那英及身為WIND SALON的創辦人黃一峯；長期與許瑋甯、郭書瑤等知名藝人合作的JIMY；以及得過多項競賽大獎的造型師RENNIE，團隊被經紀人比喻為時尚界的F4。

書那娜。（圖／微風提供）

3／6除了首本個人線上寫真發售外，也可以在微風各館看到書那娜的身影，這次書那娜同時登上六館的封面，期許能獲得銷售好成績。並開出了若是線上寫真能賣出千本，就能爭取發行實體寫真。

(中時電子報)