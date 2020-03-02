虎尾溪驚見人頭骨，警方清查失蹤人口。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾溪畔驚見人頭骨！1名外籍移工到虎尾溪捕魚，竟在溪邊水塘發現1顆人頭骨，警方2日持續搜查，在水畔草叢找到身體骸骨，骸骨上有短褲，初步研判無明顯外傷，將清查失蹤人口釐清死者身分。

1名印尼籍移工1日下午前往虎尾溪虎尾鎮與土庫鎮交界土庫大橋附近捕魚，走到溪畔低窪處1處水塘時發現有白色物體，趨近一看竟是1顆人頭骨與1塊白骨，嚇得馬上報警。

警方與消防人員到場搜尋，但因天色昏暗且河邊沒有明顯標的物，最後無功而返，2日辦案人員再度回到現場，先於溪畔草叢中找到人頭骨與白骨，隨後又在附近水域發現其他骸骨。

警方鑑識人員到場蒐證，由於骸骨已嚴重腐爛，無法辨識其身分、年齡，其下身穿著短褲、牙齒有用銀粉填補，四周並沒有發現其他相關物品，也無明顯打鬥痕跡，初步研判應是男性，將清查失蹤人口釐清死者身分。

印尼移工表示，他之前曾數次來溪畔捕魚，由於此處相當偏僻，很少看到其他人，沒想到竟撞見人骨，以後再也不敢來捕魚了。

辦案人員指出，死者有可能是在現場附近失足落水，或是骸骨從上游飄流至此卡在草叢裡，因此必需進行全面性失蹤人口對比，依骸骨腐爛程度研判，已死亡相當長的時間。

(中時 )