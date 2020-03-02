國民黨中常委選舉本周六投票，但近期除了傳出候選人各自成立「換票聯盟」、以不同名目請客吃飯，甚至有黨代表串連賣票，每票2000 元，還有黨代表大戶被估計可撈100萬至160萬元。國民黨上午舉辦工作會報，代理祕書長曾銘宗非常重視，指示考紀會嚴查，情節嚴重者不排除移送檢調偵辦。

雖然新冠肺炎疫情嚴燒，國民黨上午召開工作會報，仍持續規劃本月 7日投開票事宜、9日黨主席交接事宜。

曾銘宗表示，除非政府宣布禁辦大型活動，否則選務照常進行，但已經積極加強所有防疫準備，包括減少投開票所數目、針對投開票所消毒、選務人員一律佩戴口罩。同時基於安全考量，決定打消派遣交通車接送黨員投示的構想。

有關9日的黨主席就職交接，將於當天上午10時在一樓常會廳舉辦，國民黨將歷任黨主席、中常委、黨務幹部及黨團三長等人觀禮。當天出入口會設酒精供來賓手部消毒；至於是否要求戴口罩、量額溫，目前尚未敲定。

今早的工作會報，雖然代理考紀會主委周守訓未出席，不過曾銘宗及組發會代理主委黃碧雲、文傳會代主委王育敏等人，對於傳出請客吃飯、換票聯盟等都非常重視，尤其對中部及南部有黨代表串連賣票一事，曾銘宗當場指示黃碧雲與考紀會黨工務必嚴查。

據指出，會中曾有人指出南部某位可能涉及賣票的黨代表，是否屬實必須再進一步調查。

王育敏說，若候選人涉及賄選，即使當選也會註銷；若是黨代表賣票，也會按黨紀註消黨代表資格。若情節重大，將主動移送檢調偵辦，追究刑事責任。

(中時 )