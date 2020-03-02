國巨召開臨時董事會，授權公司發行海外存託憑證上限8,000萬股，今日董事會在不超過股東臨時會授權發行額度範圍內，決議分開發行海外存託憑證（GDR）及海外可轉換公司債（ECB）。

其中海外存託憑證（GDR）暫定發行股數為4,000萬股至7,000萬股，並視市場狀況於發行額度內調整，如依今日收盤價換算，預計可募資金額約為美金9.3億元；另於轉換股數上限為1,000 萬股額度下，發行海外可轉換公司債（ECB），發行期間五年，票面利率為0％，預計發行總額約為美金2億元，溢價幅度為30～50％。

本次公司同步發行之海外無擔保轉換公司債（ECB）及海外存託憑證（GDR），可提供國際投資人以不同投資方式參與國巨公司長期營運發展及全球性併購策略，強化股東結構及提升國際市場能見度。

國巨公司因應市場需求及迎接5G及車用電子新科技時代的來臨，將持續擴大全球營運規模，以確保公司長期成長動能，並取得更先進技術以提升國際競爭力，建立永續經營實力，為產業及股東創造更高的價值。

(工商 )