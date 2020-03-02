三發地產違反重訊 證交所開罰5萬元違約金 18:142020/03/02 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，三發地產（9946）2月11日就媒體報導情事所發布之重大訊息，未具體說明相關原由及因應措施，之前已處以違約金在案，續經證交所函知限期改善，該公司仍未能補正說明澄清，核有違反證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第9條第1項第1款情事。 因此，證交所今（2）再處以違約金5萬元，累計至目前違約金達8萬元，並函知該公司限期補正並確實依規辦理。 (工商 ) #證交所 #違約金 #三發地產 #重大訊息 #說明 也許您會感興趣 推薦閱讀 金管會拍板 盤中零股交易 10／26實施 04:102020/02/27 財經要聞 《證交所》盤中零股交易，今年10月26日起實施 07:452020/02/27 財經 影》大甲媽祖遶境延期 顏清標：媽祖是慈悲的、一切以防疫為重 10:402020/02/27 政治 南投縣府舉辦社區評鑑說明會 全縣30個社區踴躍參加 17:172020/02/27 生活 前2月上市日均值1,508億元 年增逾4成 18:382020/02/27 財經 真的沒影響？ 6、7月分曉 04:092020/02/29 財經要聞 花旗客戶意外好康 貸款清償違約金調降了 20:592020/03/01 財經 回應政策 花旗降房貸清償違約金 04:102020/03/02 金融．稅務 《證交所》外資上周集中市場賣超944.35億元，出脫台積電近10萬張 12:502020/03/02 財經 《證交所》證交所結合「這群人」，推廣逐筆交易 15:402020/03/02 財經 財經熱門新聞 獨家》華航溫情喊話 呼籲員工共闖新冠難關 - 財經 外資把錢藏在這！ 老謝揭露美股今晚走勢 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 即時 驚！傳可能放無薪假？群創：目前沒有 - 財經 - 工商 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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