證交所指出，三發地產（9946）2月11日就媒體報導情事所發布之重大訊息，未具體說明相關原由及因應措施，之前已處以違約金在案，續經證交所函知限期改善，該公司仍未能補正說明澄清，核有違反證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第9條第1項第1款情事。

因此，證交所今（2）再處以違約金5萬元，累計至目前違約金達8萬元，並函知該公司限期補正並確實依規辦理。

(工商 )