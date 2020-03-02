隨著時代的進步，有越來越多消費者致力追求更健康的生活型態，並透過運動及飲食像是跑馬拉松、素食讓自己活得更健康。景順投信表示，景順環球消費趨勢基金領先找出消費趨勢改變的方向，投資組合中除了著重運動及戶外服飾公司外，同時也領先注意到近期火紅的植物性替代肉品飲食趨勢，持續為投資人發掘你我生活裡的投資契機。

景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen表示，運動與戶外活動風潮引領更多運動與戶外服飾公司崛起，根據統計，北美所有服飾及鞋類的消費當中，運動機能性商品的占比為31％，亞洲約為13％，且有逐年上升的現象，隨著這股趨勢同時蔓延至亞洲，機能性服飾未來成長可期。 此外，植物性替代肉品也漸受到注重生活健康的現代人青睞，Ido Cohen看好植物性替代肉品主題，並略為增加植物性替代肉品部位，冀望為投資人創造領先績效。

展望2020年，Ido Cohen指出，各國央行在去年的種種措施壓低了債務成本並支撐經濟成長，促使勞動市場依然強健，工作機會與薪資均增加，整體來說對消費者有利。然而，這些現象也顯示現階段處於經濟循環後期，預料今後成長將趨於緩和，因此可創造成長並持續增加獲利、不受經濟週期影響的公司將可望受到市場青睞。

景順環球消費趨勢基金的核心布局除了配置在消費科技等線上內容外，也時時關注能夠聚焦於各類吸引人的消費趨勢，並因應商業或市場環境的變化來調整。

(工商 )