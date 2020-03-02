台南1名邱姓男子日前在臉書PO文指「整批的疫區中國學生在中國警察的護送之下，趁著夜色已經回到了某大學校區，從此台南東區淪陷，最近旅遊請不要來台南」。由於此消息未經查證即任意露出，使民眾誤信該訊息，警方約談邱男一度還遭到拒絕，訊後依違反《社會秩序維護法》查辦。

警方調查，有民眾檢舉臉書邱姓網友於2月3日在其臉書公開發布該「獨家新聞」，警方追查發現，該名邱姓男子拍下某大學一群學生推著行李走入校園的影片及照片，發布於其臉書。他還在影片中口述「中國大陸整群的中國留學生撤離回到某大學，非常可怕，這不是第一批，還有更多批的學生都已經先進去了，現在整個某大學淪為疫區，台南市東區已經淪陷」等言論。

邱男在自己臉書上傳這些不實圖文造成人心惶惶；警方函情中央流行疫情指揮中心認定，並向該大學查證，該批學生為參加該大學舉辦營隊活動之國內學生，並非中國留學生，確認是假訊息後，警方嘗試約談邱男到案說明遭到拒絕，邱男反嗆：「你們有拘票就來抓我啊！」拒絕到案。

由於其言論恐造成民眾恐謊，擾亂公共安寧，警方依違反《社會秩序維護法》第63條涉嫌造謠等罪嫌函送。

刑事局呼籲，流行疫情或防治措施等相關資訊都將由中央流行疫情指揮中心統一對外公布，製造或轉傳有關新冠肺炎未經證實確診疫情的任何訊息，檢警將加強查緝，請民眾切勿隨意散播或轉傳。

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(中時電子報)