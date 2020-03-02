基隆醫院將對經常就醫病患發給通行證，並呼籲民眾先下載表單填寫，加快入院時間。（許家寧攝）

新冠肺炎出現院內感染，衛福部立基隆醫院2日實施「實名制」首日，民眾入院因要刷健保卡、填寫風險評估，院外擠滿排隊人潮，不少掛號患者憂心過號，滿腹怨言，院方決定讓長期就醫病患發給通行證，並鼓勵民眾先行下載填寫「快捷通道」表單，降低門口排隊亂象。

基隆醫院昨今配合政府防疫政策，所有民眾進入醫院前，必須在醫院大門口配合規定刷健保卡並填寫實名登錄姓名、電話並主動告知相關職業、旅遊及接觸史等，院方雖已提前沙盤推演，但實際執行首日，不少年老民眾因不熟悉流程，造成延宕。

基隆醫院表示，觀察新措施首日狀況，經檢討後考慮將長期就醫病患、短期內每天進醫院的患者，包括洗腎室、日間病房、社區復健中心、美沙冬病人、復健科復健及中醫針灸制作相關通行證，並對人車進行分流作業，減少正門亂象。

院方指出，每天探病時段為3次，每次探病2人、陪病1人，非急診病患一律從醫院正門進出，民眾可先到基隆醫院官方網站，先行下載填妥相關表單，經過院方口頭詢問旅遊史等資訊後即能進入醫院，減少等候時間，加快入院的速度。

另外基隆長庚醫院，一般病房原本每天僅開放二次探病時間，因應疫情及衛福部規定，2日起僅開放每日上午11點至11點半，訪客每次限兩人，至於基隆院區、情人湖院區地下室停車場皆暫不開放民眾停放，請至戶外的第二停車場及城上城停車場停放。

(中時 )