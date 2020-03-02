雲林縣4家大型醫院實施登記證件入院機制。（媽祖醫院提供／張朝欣雲林傳真）

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心提升至1級開設，雲林縣4家大型醫院2日起加強門禁管制，需持健保卡或身分證釐清旅遊、接觸史才能進入醫院，民眾雖然必需排隊等候，但為了防疫大家都很配合。

新冠肺炎發生後醫院成為防疫重點，針對國內確診人數不斷攀升，雲林縣台大、成大、若瑟、媽祖4家醫院2日起加強門禁管制，除要求戴口罩、量體溫，也實施證件追蹤、限制探病人數與時段。

中國醫藥大學附設北港媽祖醫院表示，即日起民眾進入醫院，需出示健保卡或身分證件確認旅遊史與接觸史；每名住院病人限1名陪病家屬，陪病家屬進出醫院需憑陪病證，限制訪客2人且12歲以下兒童不宜探病。

虎尾若瑟醫院上個月24日即實施入院登記健保卡或身分證，夜間門診已於上月底停診，一般病房訪客或陪病者限制1人；呼吸照護病房、加護病房、護理之家，會客時間每天1次，人數限制2名。

成大斗六分院所有進出民眾都要登記健保卡或身分證，探病者需辦理陪伴證，1張陪伴證可讓2名探病者進入醫院，急診就醫陪伴者限1人。

台大雲林分院包括斗六院區與虎尾院區，院方公告2日起進出醫院，需登記健保卡、身分證、門診預約單，陪診者限2名。

醫護人員指出，目前以加強門禁管制方式，盡量減少非必要人員進出醫院，藉此減少染疫機率，這是自保也是保護民眾的最佳方式，大家都很認同，耐心排隊沒有怨言。

(中時 )