新北市長侯友宜今下午至五股區公所，與里長座談。(吳亮賢攝)

新北市長侯友宜今(2)下午率領市府一級主管至五股區，與里長展開第二次行動治理座談，過程中，里長們欲罷不能提出建議，令座談會超時30多分鐘，也有里長直諫，市府機關應聆聽地方聲音，不能格格不入，侯友宜則當場裁示，同仁要將心比心，事情能做就要做，不能做也要耐心解釋。

今日座談會，首先盤點上次座談會的52項提案，其中共有41案已解除列管，達成率共79％，另有11案未解列，則由各局處一一說明。

五股區長莊茂坤簡報時指出，五股、泰山輕軌捷運興建，五股鄉親都全力支持，至今已提報7可行性研究報告書給交通部審議，另備受期待的五股國民運動中心，將於今年5月啟用，結合洲子洋公園，打造更寬敞的休閒運動環境，同時特二號橋下全新的2座標準籃球場及136格停車位，也將於3月底啟用。

此外，針對五股交流道周邊道路改善壅塞狀況，已開始「增設北入及北出匝道工程」設計作業，工務局預計於今年底取得用地、明年開始進行匝道增設工程，全案最快在113年底完工，目前則將該周邊道路納入交通敏感地區，加強交通事件緊急通報、排除及訊息發布。

座談會中，里長對於侯友宜及市府行動治理的態度，幾乎都給予正面肯定，但在觀音坑溪整治一案時，觀音里長陳金全表示，市府機關會勘時，應要聆聽地方聲音，不能格格不入，針對地方需求盡快改善，以免日後發生危險。

侯友宜也回應，有些事情在做，真的有許多執行上的困難，但也提醒市府同仁，應將心比心，「事情能做就要做，不能做要耐心解釋」，傾聽地方聲音、回應地方意見，務實解決問題。

(中時 )