東石高中以作品「公廁不失物掛勾」榮獲2019IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽安全健康類高中職組金牌。（東石高中提供／張毓翎嘉義傳真）

校方表示，這次參賽學生有綜合高中部及電機科的，彼此跨領域合作，討論、實驗至少半年。（東石高中提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣東石高中2日傳捷報！由機械科主任梁文俊所指導的發明社學生梁軒綾、陳昱燊及張元儒日前參加2019IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽，以作品「公廁不失物掛勾」獲得評審青睞，勇奪安全健康類高中職組金牌，預定9月代表台灣到俄羅斯參加2020IEYI世界青少年創客發明展。

梁文俊表示，他請學生在新聞上找尋發明題材，引導他們去探討有什麼方式能解決大眾生活不便之處，作品靈感來源為學生看到報導指出，不少人上公廁時會忘記將個人物品取走，輕者傷財，但重者可能會曝露個人資訊及隱私，因此，若可設計感應裝置，在民眾如廁後自動提醒，就能減少遺失事件發生。

梁文俊說，這次參賽學生有綜合高中部及電機科的，彼此跨領域合作，討論、實驗至少半年，研發出的「公廁不失物掛勾」本體，整合包括蜂鳴器、紅外線感測器模組及掛勾開關；包包掛在該掛勾後，開門未取走時，紅外線感測器會偵測到，並啟動蜂鳴器發出警告，提醒包包等物品忘記取走。

校方指出，這項作品從靈感、設計到產出，都在校內機械科創造發明教室完成，其中隊長梁軒綾就讀朴子國小時已是這項發明展的常勝軍，目前她擁有7項專利，可說是名副其實的「小小發明家」，另外因應疫情，這屆台灣賽改為線上選拔，面對不同呈現方式，發明社師生重新擬定策略，最終在1日的視訊決賽中勇獲金牌。

(中時 )