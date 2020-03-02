新冠肺炎疫情延燒，嘉義縣政府今2日召開第5次「因應嚴重特殊傳染性肺炎」跨局處會議。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

新冠肺炎疫情延燒，嘉義縣政府今2日召開第5次「因應嚴重特殊傳染性肺炎」跨局處會議，縣長翁章梁指示，務必建立起民眾進入公共場所，做好消毒工作的正確觀念，並要求公家機關提供手部消毒液，讓洽公民眾做好消毒，同時各鄉鎮公市所需提報應變計畫，落實外籍移工衛教及管理，建立最高規格應變機制。

今縣府召集縣內有招收外籍學生的中正大學、嘉義大學和南華大學三所大學代表，說明學校因應新冠肺炎相關整備作為，並期勉各校防疫不能有破口，另考量長輩的免疫力較弱，亦也要求社會局在安養中心加強防疫作業，家屬探視也要有相關的配套措施。

翁章梁強調，嘉義縣目前雖無確診個案，但千萬別掉以輕心，縣府會用高標準來防範，尤其醫療院所、安養機構、大專院校，容易造成群聚感染，指示衛生局、社會局以及教育處密切注意，針對近期室內大型活動，目前確切停辦的包括農民節慶祝大會和萬國戲院經典電影放映。

至於確診第32案非法移工形成防疫漏洞問題，翁章梁要求社會局，建立養護機構防疫標準作業，落實管理機制，包括輔導雇主不得聘雇非法移工，並加強外籍移工住宿飲食管理及衛教宣導，提供失聯名單配合警政落實查核，全面提升社區防範措施。

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(中時 )