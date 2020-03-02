台大公共衛生學院今天防疫座談會，改以視訊直播進行。（林志成攝）

副院長陳秀熙（見圖）表示目前幾乎在全球五大洲都已經被新冠肺炎疫情侵襲，當今全世界旅客流量是SARS流行時的兩到三倍，因此針對國際旅遊的境外阻絕工作，每個國家都應該提出相對政策，否則新冠肺炎出現全世界大流行將不可避免。（趙雙傑攝）

台灣新冠肺炎疫情延燒，台大公共衛生學院今天主張，「拉長人與人之間的距離，保持醫療能量」來因應。對於中華職棒即將開打，他們認為，主辦單位應進行發燒篩檢，觀眾在球場內若不能保持1公尺以上距離，就戴口罩看球賽。

台大公衛學院今天舉行防疫座談會，院長詹長權說，過去一周，有新冠肺炎確診案例的國家，從2、30個增加到5、60個，可說已進入全球大流行的階段。他們建議，人與人之間「距離一公尺」為基準對所有空間實施人數總量管制。

對於疫情下的上班上課，詹長權表示，需要行政院出來主導，以線上、遠距、在家方式上課、上班及會議，或是分段上下班（課），同時組織退休醫護、教師、員工做為停班（課）的替代人力。

台大公衛學院副院長陳秀熙分析韓國確診案例大爆發的原因，主要是醫院內感染及「新天地耶穌教會」聚會所致，其中新天地耶穌教會上千人一起做禮拜，人與人之間是近距離接觸，當有一個武漢人帶病毒進入其中，就造成大規模的傳染。

面對這一波疫情，陳秀熙建議台灣人參考芬蘭人的生活守則，「距離就是禮貌，排隊至少隔1公尺」，拉開人與人之間的距離，以防止群聚感染。

中華職棒即將開打，但觀眾動輒數萬人，怎麼辦？陳秀熙說，職棒要開打，必須做好因些因應措施，才不會發生大規模感染。他建議主辦單位，在觀眾入場前，先進行篩檢，發燒的就不讓進場：同時，要問觀眾旅遊史，譬如之前曾到義大利旅遊者，將他們安排在比較空曠的區域來看球。

陳秀熙認為，在棒球場內，觀眾與觀眾之間的距離最好保持1公尺以上；如果做不到，則觀眾都戴上口罩來看球，這樣才能避免群聚感染。

台大醫院雲林分院副院長馬惠明則說，現在民眾一有發燒狀況，就跑到醫院去要求進行篩檢，這對醫院造成沈重負荷，建議政府建立社區發燒門診或篩檢站。

(中時 )