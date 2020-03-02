新刨鋪工法讓高市新道路使用壽命有望上看10年。（高市府工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市長韓國瑜上任以來力推的「路平專案」即將邁入第二年新階段，去年度424條、面積達322萬平方公尺的重鋪道路迄今尚未有報修紀錄，創下完美佳績。2020年第一季計畫將鎖定岡山、路竹、燕巢等北高雄蛋白區，造福市區以外的高雄市民。

去年，韓國瑜曾多次前往路平工務現場勘查，了解替代道路及縮短工期的作為。據工務局統計，2019年高市府已完成424條道路刨除重鋪，面積達322萬平方公尺，改善苓雅區大順三路、三民區九如一路、鳳山區國泰路二段等重要路段。其中，中山、沿海路更成為高市最具代表性的頂級示範道路，目前已完成8成，預計5月完工。

工務局表示，一般道路的重新刨鋪與否，取決於交通量、道路等級、民眾使用頻率、道路現況等條件的綜合評估，2020年第一季高市府預計將刨鋪148條道路。新工法著重在路基改良，針對路基體質較差的路段會予以挖除重新打底，再鋪上新的路面。此外道路挖管中心也會要求水利局、台電、中華電信、自來水公司、寬頻業者等管線單位配合，將孔蓋降埋或調整高度。

工務局強調，新刨鋪工法搭配道路挖管中心新制度的管理之下，未來新鋪道路將能長時間維持平整度，壽命最少5年起跳，有望超過10年。

未來道路重鋪路段也將提前公佈在工務局網站，工務局表示，預計施作路段會在進場前3至5天透過「高雄市政府」Line官方帳號發佈確切施作時間，現場亦會張貼施工公告，便利民眾配合將車輛駛離或提前改道。

(中時 )