自新冠肺炎在全球引爆以來，全球股市市值已蒸發6兆美元。僅在上周，美國股市市值就減少了逾3兆美元，其中，科技巨頭損失最為慘重，蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌、臉書、萬事達等六家公司市值合計下降超過1兆美元。

全球股市上周大幅下挫，富豪們也因此損失慘重。據統計，因股市震盪，上周全球前500名富豪財富縮水達4440億美元。其中，最富有的三個人——亞馬遜執行長傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）、微軟創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）、以及路易威登董事長伯納德·阿爾諾（Bernard Arnault）損失最大，三人財富總共縮水約300億美元。

不過今日已傳出好兆頭，預期全球央行將出手救市，STOXX歐洲600指數在經歷上周跌幅創下2008年來最大後，周一歐股開盤後漲幅擴大至2%。英、德、法等各圖式主要股市，早盤漲幅分別為2.4%、1.3%及1.5%。陸股也漲逾3%，香港恒生指數也上漲。日、韓兩國也上漲。美國三大期指，目前也都有約1%左右漲幅。

(中時電子報)