證交所表示，為保障上市櫃公司股東權益，針對其子公司申請上市，證交所於上市審查準則新增不宜上市條款，子公司申請上市日前3年，如上市櫃公司對該子公司直接或間接持股比率，累積降低達20％以上，則上市櫃公司之釋股應以股東優先認購或其他不損及股東權益之方式為之。此項新規定於今（2）日公告實施。

證交所說明，例如上市公司原對申請公司之持股比例為90％，第一次自90％降低至80％，第二次自80％降低至70％，即是以第一次降低10％加計第二次降低10％，累計降低為20％，即符合本次新增不宜上市條款所定條件，該2次釋股行為依規定，應採上市櫃公司股東優先認購或其他不損及上市櫃公司股東權益之方式為之，否則即可能被認定有不宜上市情事。

證交所表示，配合新規定之公告實施，未來上市櫃公司子公司申請上市，承銷商應增加評估有無該不宜上市情事，並說明上市櫃公司釋股過程，是否已經過上市櫃公司及申請上市子公司之審計委員會、董事會或股東會等相關程序，落實保障上市櫃公司之股東權益。

(工商 )