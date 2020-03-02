受到新型冠狀肺炎疫情在大陸境外擴大的影響，不但國際油價在上週五（2月28日）跌落到每桶50美元，也讓美國股市在過去一週快速修正了10％，其中道瓊指數甚至還創下金融海嘯以來單日最大跌幅紀錄，不但讓美國10年期公債殖利率來到1.3％的史上最低，也讓亞洲股市在上週成了外資提款的對象，甚至影響到了IMF對今年全球經濟成長的展望。

根據統計，外資上週對大陸股市賣超金額達41.82億美元，雖然金額不小，但對於一個外資占比不到4％的股市來說，外資的動作對大陸股市影響反而相對輕微，滬深300指數在上週僅下挫1.44％，是亞洲各地股市中跌幅最輕者。

反觀外資占比較大的台、韓股市，外資在上週分別賣超31.60億美元與30.03億美元，連帶也讓台、韓股市在上週分別下挫3.69％與6.40％，算是東北亞股市的「重災區」。

此外，受大陸產能尚未復原、民間消費停滯與觀光停擺的多重影響，身為世界工廠外圍的東協各國，外資賣超的陰霾也尚未散去。

東協製造中心的泰國上週被外資賣超1.32億美元，印尼也被外資賣超2.97億美元，馬來西亞、菲律賓與越南股市同樣也被外資賣超，就連未受疫情影響的印度，外資也賣超13.62億美元。

台灣、南韓、印尼和印度同步遭受2019年以來最大單週賣超金額，搭配美國股市上週的大幅修正，可見從外資的眼光來看，賣超股票資產成了短期止血的方案。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，隨著新型冠狀肺炎在大陸境外擴散，WHO甚至不排除有全球大流行的可能，這都會影響到市場對今年經濟的預期。

隨著南韓、義大利與伊朗的病例激增，國際貨幣基金也下修了今年全球經濟的成長率0.1個百分點至3.2％，而經濟前景的不明朗，也引發所有風險性資產面臨修正的壓力，使得市場開始預期美國聯準會(Fed)在上半年將有一碼的降息可能。

此外，儘管農曆新年後大陸已大動作推出政策應對相關衝擊，不過大陸二月製造業PMI驟降至35.7，非製造業PMI也降至創紀錄的29.6，可見就算中大型企業在二月底的復工率已升至60～70％，然而中小企業的情勢仍相對嚴峻；所以各國政府必然也會推出更多刺激政策，特別是利率空間較大的新興市場央行，都有可能延後利率正常化或推出擴大寬鬆的措施。

林雅慧表示，根據摩根證券預估，有超過11個新興國家將於今年降息，多數集中於土耳其、俄羅斯、墨西哥、南非、印尼與印度等高殖利率的經濟體；而且除了大陸、新加坡、台灣、印尼、泰國與馬來西亞等先後推出刺激措施之外，香港政府在2月26日也公布最新的財政預算案，財政赤字也將達歷史新高的1,391億港元，其中逾1,200億港元將用於一次性紓困計畫，包含永久居民每人發放一萬港元及多項減稅措施等。同時，儘管南韓央行並未如預期降息，但也表示將為受疫情影響的企業提供更多的低成本貸款。

林雅慧指出，過去一週以來，疫情擴散的確觸發了市場緊張的情緒，但根據過去經驗，短線消息的衝擊都有可能引發投資人不必要的情緒判斷，導致錯失後續長期的投資機會。所以投資人在這時候，務必要謹慎應對短線的消息衝擊，因為根據1995年以來的數據已證明，一般投資人對市場時機的掌握度，往往跟股市實際的走勢脫鉤，這種情況不只是亞股，就連美股也一樣。

林雅慧表示，隨著大陸境內疫情的放緩，部分區域的防疫措施逐步從初期的圍堵模式，轉向為中期的減災模式，再加上大陸境內復工比率逐步攀升，所以三月大陸的PMI數據也會隨著復工加快而回升，全球供應鏈中斷的機率仍低，有助經濟與金融市場回穩。

林雅慧表示，投資人若不想被市場的情緒干擾，較佳的做法就是採取多元資產配置的策略，以因應不明朗的經濟前景。

(工商 )